Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pkw und Baum bei Müllcontainerbrand beschädigt: Polizei nimmt 58-Jährigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es im Kasseler Stadtteil Wehlheiden zu einem vorsätzlich gelegten Brand eines Müllcontainers. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein in unmittelbarer Nähe geparkter Audi, ein Baum sowie die Bepflanzung eines Gartens beschädigt. Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen, der einen verdächtigen Mann am Brandort gesehen hatte und eine Beschreibung abgeben konnte, gelang einer Streife des Polizeireviers Süd-West bei der anschließenden Fahndung die Festnahme eines 58-jährigen Tatverdächtigen.

Der brennende Müllcontainer an der Straßenecke Virchowstraße/ Hansteinstraße wurde den Polizeibeamten und der Feuerwehr gegen 1 Uhr in der Nacht gemeldet. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Einsatzkräfte war die Mülltonne bereits völlig zerstört. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten konnte aber eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro. Wie der Zeuge der aufnehmenden Streife mitteilte, hatte er zuvor den mutmaßlichen Täter mit einem Feuerzeug an dem Müllcontainer hantieren sehen. Hiernach war der Verdächtige, der einen Einkaufswagen dabeihatte, geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Polizisten den beschriebenen Mann in der Kohlenstraße, wo kurze Zeit später die Handschellen für ihn klickten. Bei Erblicken des Polizeifahrzeugs hatte der aggressive 58-Jährige versucht, mit einer Bierflasche auf den fahrenden Streifenwagen einzuschlagen. Dem Polizisten am Steuer gelang es durch Rangieren auszuweichen, sodass die Beamten unverletzt blieben und der Streifenwagen nicht beschädigt wurde. Dennoch muss sich der Tatverdächtige nun neben der Brandlegung auch wegen des versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen gegen den hinreichend polizeibekannten 58-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, dauern an.

