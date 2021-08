Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Exhibitionist belästigt junge Frau

Mainz-Mombach (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Freitagabend in einem Bus der Linie 62 im Mainzer Stadtgebiet. Gegen 22:00 Uhr nahm der spätere Täter, ein 40-jähriger Mann aus Mainz, seinen Platz gegenüber einer 26-jährigen Frau ein. Während der Busfahrt entblößte der Mann plötzlich sein Genital und begann unvermittelt hieran zu manipulieren. Die 26-Jährige verständigte die Polizei. Von zwei Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 konnte der Täter nach Verlassen des Busses in der Turmstraße vorläufig festgenommen werden.

