Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, RW) Unfall beim Linksabbiegen

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

Zwischen Heiligenbronn und Waldmössingen hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Abzweigung nach Aichhalden ein Unfall ereignet, in den drei Autos verwickelt waren. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Ford-Minivan kam von Heiligenbronn und wollte dort links abbiegen. Vor ihm mussten jedoch zwei Autos anhalten, weil eine 42-jährige in ihrem Golf ebenfalls links abbiegen wollte und Gegenverkehr kam. Er erkannte dies zu spät und zog auf die Gegenspur, wo er den entgegenkommenden Mini-Cooper einer 29-Jährigen rammte. Danach wurde er noch auf den Golf geschleudert. Der Rettungsdienst kam mit zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle und kümmerte sich um die Betroffenen. Verletzungen wurden aber nicht festgestellt. Alle drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 20.000 Euro.

