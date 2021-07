Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto beschädigt

Zeugen gesucht (07.07.2021)

Furtwangen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, auf der Straße "Robert-Gerwig-Platz". Ein 21-Jähriger parkte einen Ford auf dem Parkplatz einer Hochschule. Als er am nächsten Tag zum Auto kam, bemerkte er sofort, dass das Dreiecksfenster der hinteren linken Tür zersplittert war. Außerdem waren die Scheibe der Tür und der Kotflügel hinten links zerkratzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell