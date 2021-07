Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagenbrand (06.07.2021)

Hüfingen (ots)

Zum Brand eines Lasters ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Hüfingen gekommen. Ein 24-Jähriger war mit einem MAN Lastwagen unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Er hielt an und bemerkte Flammen, die aus dem Motorraum schlugen. Er versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher in den Griff zu bekommen, was ihm jedoch nicht gelang. Erst die Feuerwehr konnte die mittlerweile brennende Fahrerkabine löschen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Verletzte gab es nicht. Ein Abschleppdienst musste den schwer beschädigten MAN abtransportieren.

