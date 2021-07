Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen (07.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 3.500 Euro Schaden verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der "Hummelbühlstraße". Ein 28-jähriger BMW Fahrer setzte an der Kreuzung zur "Weilenbühlstraße" sein Auto zurück, wobei er einen 21-Jährigen in einem Skoda Suberp übersah, der hinter ihm wartete. Beim Zusammenprall entstand Blechschaden.

