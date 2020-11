POL-MR: Drogenhandel und Graffiti-17-Jähriger verdächtig; Rezeptfälscher verhaftet; Exhibitionist; Einbruch gescheitert; Taschendiebstahl; Berauscht gefahren; Wichtige Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Kirchhain - 17-Jähriger unter Verdacht -Drogenhandel und Graffitischmierereien

Die Kontrolle einer Gruppe von Jugendlichen hat für mindestens einen 17-Jährigen weitreichendere Folgen. Er steht unter dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln, der Beteiligung an dem Diebstahl von Motorrollern und auch an den Sachbeschädigungen durch Graffiti in Kirchhain.

Die Kontrolle durch die Polizei Stadtallendorf war am Dienstag, 27. Oktober, gegen 16.40 Uhr, in der Niederrheinischen Straße zwischen der Bahnlinie und einem Betrieb. Die Polizei stellte bei dem 17-Jährigen aus dem Ostkreis 30 einzelne Verkaufspäckchen mit Marihuana sicher. Die unweigerlich notwendigen, sofortigen Folgemaßnahmen wie eine Wohnungsdurchsuchung führten zur Sicherstellung weiterer Beweismittel mit Bezug zu den Graffiti in Kirchhain. Außerdem ergaben sich Anhaltspunkte an der Beteiligung des Diebstahls mehrerer Zweiräder von Ende Oktober in der Stadt Kirchhain. Bis auf eines tauchten die gestohlenen Zweiräder entsorgt in Hecken wieder auf. Die Ermittlungen gegen den nach den Maßnahmen entlassenen Jugendlichen dauern noch an.

Marburg - Rezeptfälscher verhaftet

Der Kripo Marburg ging am Donnerstag, 29. Oktober, ein Mann ins Netz, der seit Juli mit offensichtlich total gefälschten Privatrezepten versucht, in Apotheken ein verschreibungspflichtiges Medikament zu erhalten. Gegen den 32 Jahre alten Festgenommenen besteht der Verdacht der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den in Marburg lebenden Mann nicht vor.

Niederwalgern - Exhibitionist beim "Fun-Park"

Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu einem Exhibitionisten, der sich am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 18 Uhr, einer mit ihrem Hund spazierengehenden Frau zeigte. Der Mann war Mitte 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, blonde Haare, trug schwarze Kleidung und wirkte insgesamt gepflegt. Zwar sprach der Mann kein Wort, jedoch vermutet die Frau eine deutsche Herkunft. Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Er kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch gescheitert

In der Nacht zum Freitag, 30. Oktober, scheiterte zwischen 21.36 und 06 Uhr ein Einbruch in eine Bäckerei in der Gutenbergstraße. Die Tür zum Verkaufsraum widerstand den offensichtlichen Aufhebelversuchen. Möglicherweise gaben der oder die Täter ihr Vorhaben auch durch das Auftauchen von Zeugen auf. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der relevanten Zeit in der Gutenbergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Taschendiebstahl im Lidl-Markt

Aus der umgehängten Handtasche stahl ein Dieb eine weinrote Ledergeldbörse u.a. mit Bargeld, Personalausweis, Scheckkarte und Versichertenkarte. Tatort war der Lidl-Markt in der Marburger Straße. Das 77 Jahre alte Opfer betrat den Markt am Freitag, 30. Oktober um 14 Uhr und bemerkte den Diebstahl um 14.30 Uhr. Zwar seht eine Beteiligung nicht sicher fest, aber die Dame bring eine Begegnung mit einem jungen Mann an einem Kühlregal mit dem Verlust der Geldbörse in Verbindung, da es keine weiteren Kontakte gab. Der junge Mann hatte ihr Hilfe angeboten, um eine Ware aus einem höheren Regal zu nehmen. Nach der Hilfeleistung hatte sie den Mann nicht weiter beachtet. Er war 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, wirkte gepflegt und hatte dunkle, kurze Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch, war insgesamt dunkel gekleidet und trug die im Geschäft erforderliche Mund-Nase-Bedeckung. Wer war zwischen 14 und 14.30 Uhr noch in dem Markt einkaufen? Wer hat die Begegnung an dem Kühlregal gesehen? Er kann das Verhalten des jungen Mannes beschreiben? Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer hat ein sonstiges verdächtiges Verhalten bemerkt oder beobachtet und kann eine Personenbeschreibung abgeben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis - Berauscht gefahren

Der eine war 40 Jahre alt, der andere 25, der 40-Jährige fuhr einen E-Scooter und der jüngere ein Auto. Nachdem der Test positiv reagierte auf gleich zwei Stoffe war die Fahrt mit dem Scooter am Freitag, 30. Oktober, um 23.15 Uhr, in Kirchhain zu Ende. Der 25-Jährige musste sein Auto am Sonntagnachmittag in Neustadt stehenlassen, nachdem der Test auf THC reagiert hatte. Für beide Fahrer veranlasste die Polizei zudem die notwendigen Blutproben.

Marburg - Spiegel abgefahren

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Montag, 26. Oktober, zwischen 06.40 und 11.50 Uhr, vor dem Anwesen Barfüßer Straße 2 einen Verkehrsunfall beobachtet? Durch die Kollision entstand an dem geparkten grünen Hyundai Kona ein Schaden am linken Außenspiegel. Der Spiegel riss ab und hing am Auto herunter. Der Kona stand ordnungsgemäß am rechten Straßenrand mit der Front zum Wilhelmsplatz. Ob der Spiegel durch ein Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand abriss oder bei einer Kollision im Zusammenhang mit einem Park- oder Rangiermanöver ist nicht bekannt. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich ebenfalls nicht. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Golf gegen BMW - Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - Wichtiger Zeuge gesucht

Im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz am Mittwoch, 21. Oktober, um 15 Uhr, ein VW Golf kollidierte mit einem schwarzen 5er BMW, suchen die Unfallfluchtermittler einen namentlich unbekannten, aber sehr wichtigen Zeugen. Dieser Zeuge ermöglichte die ersten polizeilichen Ermittlungen, weil er der Fahrerin des beschädigten Autos das Kennzeichen des verursachenden übergab. Von diesem Zeugen erhoffen sich die Ermittler nunmehr weitere Angaben, insbesondere zum Fahrer des verursachenden Autos, denn der aufgesuchte Autobesitzer bestritt trotz korrespondierender Schäden sowohl eine Beteiligung an dem Unfall als auch seine Fahrereigenschaft. Der Unfall passierte offenbar beim rückwärts Ausparken. An dem BMW entstand an einer hinteren Tür ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Der gesuchte Zeuge, ein Mann von geschätzt etwa 30 Jahren mit hellen Haaren und Brille, wird dringend gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

