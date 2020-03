Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (111/2020) Feuer in Wohnkomplex an der Groner Landstraße - Sofas in Treppenhaus geraten aus ungeklärter Ursache in Brand

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße Sonntag, 15. März 2020, gegen 01.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Treppenhaus eines Wohnkomplexes an der Göttinger Groner Landstraße hat es Sonntagnacht (15.03.20) gebrannt. Nach ersten Ermittlungen gerieten gegen 01.00 Uhr im Bereich eines Treppenpodests zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss zwei abgestellte Sofas in Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Hausbewohner entdeckte das Feuer und alarmierte die Rettungsdienste. Im Treppenhaus entstand Gebäudeschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

