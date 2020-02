Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200224.4 Kiel: Mutmaßlicher Drogenhändler in U-Haft

Kiel (ots)

Beamten des 3. Reviers und der Polizeistation Mettenhof gelang Freitag die Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers in Mettenhof. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft. In Haft kam zusätzlich noch ein Unbeteiligter, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag.

Freitagabend führten die Beamten nach einem Hinweis zunächst eine Personenkontrolle im Bereich des Skandinaviendamms durch. Bei dem 22-Jährigen fanden sie szenetypisch verpacktes Marihuana und einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag auf, so dass sich der Verdacht erhärtete, dass der Mann Handel mit Betäubungsmitteln treiben könnte.

Weitere Ermittlungen und eine durch die Kieler Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung in einem Mehrfamilienhaus im Skandinaviendamm führten zum Auffinden von etwa 220 Gramm Marihuana und knapp 30 Gramm Kokain

Der 22-Jährige kam ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kam erfolgte Samstag die Vorführung beim Kieler Amtsgericht. Der Haftrichter folgte dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kieler Kriminalpolizei.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen trafen die eingesetzten Polizisten darüber hinaus zufällig auf einen 42-Jährigen, der mit den eigentlichen Maßnahmen nicht in Verbindung steht. Bei seiner Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl über die Dauer von fünf Monaten vorlag. Er kam direkt nach Verkündung des Haftbefehls in eine JVA.

Matthias Arends

