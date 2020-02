Polizeidirektion Kiel

POL-KI: Festnahme von zwei Tätern nach Einbrüchen in Gaarden

Kiel (ots)

Am Sonntagmorgen nahmen Polizeibeamte des 4. Polizeireviers in Kiel zwei Personen in Gaarden fest, die im Verdacht stehen, kurz zuvor im Nahbereich versuchte Einbruchdiebstähle begangen zu haben.

Zuerst meldeten Zeugen gegen 06:25 Uhr, dass es gegenwärtig zu einem Einbruch in einer Gaststätte in der Kieler Straße komme. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass ein Straßenpoller in den unteren Bereich der Eingangstür gerammt worden war. Zu einem erfolgreichen Eindringen kam es dadurch aber nicht. Die Täter waren bereits geflüchtet und konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Daraufhin meldeten Zeugen gegen 06:40 Uhr Scheibenklirren in der Augustenstraße, wo die alarmierten Polizeibeamten eine eingeschlagene Fensterscheibe bei einem Lebensmittelgeschäft feststellten. Ein erfolgreiches Eindringen gelang den Tätern auch bei dieser Tatörtlichkeit nicht.

Die für Fahndungsmaßnahmen zusätzlich hinzugezogenen Polizisten nahmen kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe zwei männliche Personen fest, auf welche die von Zeugen eingeholte Personenbeschreibung zutraf.

Die beiden 24- und 21-jährigen Tatverdächtigen stritten die Tat ab und wurden zur Identitätsfeststellung zum 4. Polizeirevier in Kiel gebracht, von wo aus sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Kiel unter 0431 160-3333 in Verbindung zu setzen.

Philipp Vorbau

