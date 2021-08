Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Parkendes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Im Verlaufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Stadtteil Bretzenheim ein parkendes Fahrzeug massiv beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Pkw im Bereich Michael-Müller-Ring / Bahnstraße abgestellt. Als er am Freitagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, war das gesamte Fahrzeugheck beschädigt und sogar die Heckscheibe zersplittert. Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Mainz 3 haben ihre Arbeit aufgenommen und gehen derzeit davon aus, dass der Schaden durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht worden ist. Zur weiteren Klärung der Unfallflucht werden dringend Zeugen gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

