Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Couragierter Zeuge verhindert Flucht von Ladendieb

Mainz-Altstadt (ots)

Ein 19-jähriger Mann vereitelte die Flucht eines minderjährigen Ladendiebs am Donnerstagvormittag in der Mainzer Innenstadt. Am Vormittag des 29.07.2021 kam es in einem Bekleidungsgeschäft in Mainz zu einem Ladendiebstahl durch 4 junge Männer. Die Täter flüchteten im Anschluss in die Innenstadt und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife des Mainzer Altstadtreviers angetroffen und das Diebesgut bei diesen aufgefunden werden. Noch vor Abschluss der Maßnahme ergriff ein 16-Jähriger aus Rüsselsheim die Flucht vor der Polizei. Durch einen aufmerksamen 19-jährigen Zeugen konnte diese nach kurzer Strecke bereits beendet werden. Der 16-Jährige wurde im Anschluss an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

Die Polizei Mainz bedankt sich ausdrücklich für die hier gezeigte Zivilcourage.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell