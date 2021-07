Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Im Bereich Taunusstraße und Feldbergplatz kam es am frühen Freitagmorgen zu mehreren kleineren Bränden, die von bislang unbekannten Tätern gelegt worden sind. Gegen 04:00 Uhr wurden an drei Anwesen in der Taunusstraße und einem Anwesen am Feldbergplatz Mülltonnen und Sperrmüll in Brand gesetzt. In einem Fall wurde ein gelber Sack in unmittelbarer Nähe zu einem Gashahn angezündet. Alle Brände konnten glücklicherweise schnell gelöscht werden. Von Funkstreifen der Mainzer Innenstadtreviere wurde eine sofortige Fahndung nach dem oder den Tätern eingeleitet, die allerdings ergebnislos verlief. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

