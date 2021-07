Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sexuelle Belästigung - Täter gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Eine 23-jährige Frau aus Bischofsheim wird am späten Donnerstagabend von einem bislang unbekannten Täter in der Mainzer Neustadt sexuell belästigt. Die Geschädigte geht gegen 23:30 Uhr vom Mainzer Hauptbahnhof in Richtung der Kurfürstenstraße, als sie im Bereich eines Supermarktes von einem jungen Mann, dem späteren Täter, angesprochen wird. Der bislang unbekannte Mann fragte die 23-Jährige wie er zum Rhein kommen würde. Nachdem die Geschädigte ihm den Weg erklärt hatte ging sie weiter, stellte jedoch fest, dass der Mann sie verfolgte. Der Täter versuchte die 23-Jährige zunächst in ein Gespräch zu verwickeln, auf was die Geschädigte nicht einging. Im Bereich der Kurfürstenstraße packte der Mann die 23-Jährige plötzlich am Arm, versuchte sie zu küssen und berührte sie unsittlich. Versuche sich aus dem Griff des Täters zu befreien schlugen zunächst fehl. Erst als Passanten der Geschädigte lautstark zu Hilfe eilten, ließ der Täter von der jungen Frau ab und flüchtete rennender Weise in Richtung Boppstraße.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 175-180cm groß - ca. 22 Jahre alt - kurze dunkle Haare - markante Gesichtszüge - gebräunte Haut - eher schlank - Bekleidung: helles T-Shirt, dunkle Hose - kein Bart - im Gespräch mit der Geschädigten gab der Täter an aus Alzey zu kommen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

