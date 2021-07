Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneut Seniorin um hohe Geldsumme betrogen

Mainz (ots)

Am Mittwochnachmittag wird eine 85-jährige Frau aus Mainz Opfer eines sog. Call-Center Betrugs. Die Täter gaben sich als falsche Polizei- und Justizbeamten aus.

Die Dame erhielt gegen Mittag einen Anruf eines angeblichen Polizisten der ihr vortäuscht, dass zur Abwendung einer Haftstrafe ihrer Tochter eine Kaution gezahlt werden müsse. Die 85-Jährige wurde so unter Druck gesetzt, dass sie sich einige Stunden später schließlich in ihr Auto setzte und mit Schmuck und Bargeld an die vorgegebene Stelle fuhr. Hier übergab sie die Tasche mit den Wertgegenständen in der Öffentlichkeit einer angeblichen Justizbeschäftigten.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse oder Kontodaten. Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Personen außerhalb von Dienstgebäuden. Rückversichern Sie sich immer über selbst recherchierte Amtsnummern über den Wahrheitsgehalt der Informationen.

Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/aktuelle-betrugsmasche-falsche-polizeibeamte/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell