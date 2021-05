Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Bretzenheim (ots)

Freitag, 07.05.2021, 23:45 Uhr

Am Freitagabend kommt es im Stadtteil Mainz Bretzenheim, im Bereich der Hans-Böckler-Straße, zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 19-jährige Fahrer eines VW Polo verliert hierbei gegen 23:45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem, am Straßenrand geparkten, VW Golf. Durch den Aufprall werden neben diesem, zwei weitere geparkte Autos aufeinander geschoben und beschädigt. Der Unfallfahrer selbst bleibt unverletzt, sein Beifahrer erleidet eine behandlungswürdige Verletzung im Kopfbereich. An allen vier Fahrzeugen entsteht, teils nicht unerheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann durch die Polizeistreife bei dem 19-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei einem Atemalkoholtest bleibt der junge Mann nur knapp unter einem Promille. Neben der hohen Schadensbilanz und einer verletzten Person, muss sich der Fahrer nun auch einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

