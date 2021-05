Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und LKW

Mainz-Oberstadt (ots)

Donnerstag, 06.05.2021 - 13:54 Uhr

Am Donnerstagmittag fuhr eine 58-jährige Fahrradfahrerin vom Drususwall kommend über einen Bordstein in den Kreuzungsbereich Ritterstraße/Neumannstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines LKWs, der in die Ritterstraße abbiegen wollte. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrrad sowie am LKW entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell