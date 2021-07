Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Jugenheim in Rheinhessen (ots)

Am Mittwochnachmittag bot ein unbekannter Mann einem 60-Jährigen aus Rheinhessen eine Renovierung seiner Hausfassade an, doch dieser erkannte schnell die betrügerischen Absichten. Der Mann klingelte bei dem Anwohner in der Straße "Im Laukenstein" und bot ihm seine Dienste bei der Renovierung seiner Hausfassade an. Eine Firmenzugehörigkeit war nicht zu erkennen. Da dem älteren Mann das komisch vorkam, lehnte er das Angebot ab, woraufhin der angebliche Handwerker sehr ungehalten und verbal aggressiv reagierte. Schließlich entfernte er sich in einem silberfarbenen Pkw.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor allen Arten von Haustürgeschäften. Lassen Sie sich zu keinem Kauf nötigen und seien Sie vorsichtig bei unschlagbaren Angeboten von angeblichen Handwerkern. Diese verlangen später deutlich höhere Zahlungen oder die Arbeiten werden nicht oder nur mangelhaft ausgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell