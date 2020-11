Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Cool ist, ruhig und fair zu fahren!

OffenbachOffenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 48. Kalenderwoche 2020

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits vorwiegend auf Wildgefahren- und Unfallhäufungsstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

23.11.2020: L 2310, Gemarkung Seligenstadt, in Fahrtrichtung Seligenstadt (Gefahrenbereich Geschwindigkeit und Wild); L 3268, Gemarkung Hanau, Maintaler Straßé, in Richtung Dörnigheim (Gefahrenbereich Unfall, Geschwindigkeit);

24.11.2020: Rodgau, Alfred-Delp-Straße, in Richtung Jügesheim (Gefahrenbereich Schule); Großkrotzenburg, Lindenstraße, in Richtung Kahl (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 276, Gemarkung Brachttal, in Richtung Wächtersbach (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 3268, Gemarkung Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

25.11.2020: L 2310, Gemarkung Seligenstadt, in beiden Richtungen (Gefahrenbereich Wild); Neu-Isenburg, Gravenbruchring, in Richtung Neu-Isenburg (Gefahrenbereich Unfall); L 3209, Gemarkung Maintal, in Richtung Bischofsheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg, in Richtung Hanau-Steinheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

26.11.2020: B 486 Gemarkung Urberach, in Richtung Urberach (Gefahrenbereich Wild, Geschwindigkeit); L 3199, Gemarkung Bad Orb, in Richtung Burgjoß (Gefahrenbereich Unfall und Wild); B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau-Steinheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

27.11.2020: B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau-Steinheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

28. und 29.11.2020: B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau-Steinheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit).

Offenbach, 20.11.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

