Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeigen

Mainz-Ebersheim (ots)

Für einen 43-jährigen Mann aus Mainz Ebersheim endete der Donnerstagabend mit mehreren Strafanzeigen auf der Wache der Polizeiinspektion Mainz 3. Einer Funkstreife der Mainzer Polizeiinspektion 3, fiel gegen 19:30 Uhr der Fahrer eines VW Lupo auf, der zunächst während der Fahrt sein Handy bediente und deswegen fast mit einem anderen Pkw kollidierte. Bei der hierauf durchgeführten Verkehrskontrolle, konnte der 43-jährige Fahrer weder Fahrzeugpapiere, noch Führerschein oder Ausweisdokumente vorzeigen. Er gab der Polizeibeamtin und dem Polizeibeamten gegenüber zunächst falsche Personalien an und machte auch zu den Eigentumsverhältnissen des Pkw widersprüchliche Angaben. Während der Kontrolle versuchte der 43-Jährige wegzurennen, konnte aber von den Polizeibeamten wieder eingeholt und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann den Grund für die Flucht: der 43-Jährige war schon längere Zeit nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, der VW war außer Betrieb gesetzt und nicht zugelassen, zudem waren am Pkw falsche Kennzeichen mit gefälschter TÜV Plakette angebracht. Darüber hinaus stand der 43-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Der 43-Jährige musste im Anschluss an die Kontrolle mit zur Wache auf den Lerchenberg, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Nun muss er sich wegen diverser Vergehen strafrechtlich verantworten.

