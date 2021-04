Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg/ Tangstedt - Brand eines Schuppens/ Carports - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Tag (16.04.2021) ist es in den frühen Morgenstunden um 02:24 Uhr in der Hermann-Krohn-Straße zu einem Feuer gekommen.

Die Feuerwehr löschte erfolgreich den auf dem Grundstück des Eigentümers in Brand geratenen Schuppen sowie ein Gewächshaus. Durch das Feuer wurden der Schuppen sowie das Gewächshaus vollständig zerstört.

Ein Übergriff der Flammen auf eine angrenzende Garage konnte durch die Löscharbeiten verhindert werden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Erkenntnisse zum Sachschaden liegen gegenwärtig nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell