Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 86-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

(Mainz-Oberstadt) Seit dem Morgen des 31.07.2021 wird der 86-jährige Helmut ULLMANN vermisst. Er befand sich in einem Krankenhaus in der Mainzer Oberstadt, wo er gegen 9 Uhr letztmalig gesehen wurde. Herr Ullmann ist etwa 1,7-1,75 m groß, hat braune Haare und eine Halbglatze, er wiegt etwa 70 kg. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jogginghose und einem rot-blauen T-Shirt. Herr Ullmann leidet an Demenz und ist zudem auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen. Er hat einen unsicheren Gang, ist aber nicht auf eine Gehhilfe angewiesen. Falls Sie den Mann gesehen haben oder seinen Aufenthaltsort kennen, wenden Sie sich bitte an die Notrufnummer 110, an den Kriminaldauerdienst Mainz (Tel.: 06131 653630) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell