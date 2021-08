Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Sonntag, den 01.08.2021 zwischen Mitternacht und 11:00 Uhr im Bereich der Hinteren Bleiche sowie der Holzhofstraße mindestens acht Fahrzeuge. An den Fahrzeugen konnten großflächige und langgezogene Kratzer festgestellt werden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor, weshalb die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist. Wer selbst geschädigt wurde oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

