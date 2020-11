Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fahrzeugführer mit Alkohol am Steuer unterwegs

CuxhavenCuxhaven (ots)

Wingst/Hemmoor (ost) Gleich zweimal gingen Autofahrer der Polizei in Hemmoor am Sonntagmorgen ins Netz, weil sie zuvor vermutlich zu tief ins Glas geschaut haben. Gegen 05:20 Uhr stoppte ein Streifenwagen aus Hemmoor einen Audi-Fahrer in der Molkereistraße in der Wingst. Bei der Kontrolle fiel den Beamten der Alkoholgeruch in der Atemluft des 29-jährigen Fahrer aus der Samtgemeinde Land Hadeln auf. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Knapp eine halbe Stunde später kontrollierten die Beamten der Polizei Hemmoor einen 20-jährigen VW-Fahrer, auf der Cuxhavener Straße in Hemmoor. Der Vortest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Nicht das erste Mal für den jungen Mann in diesem Jahr, vor ca. zwei Monaten wurde er bereits wegen eines ähnlichen Verstoßes von der Polizei gestoppt. Die Strafe dürfte in diesem Verfahren eventuell deutlich empfindlicher ausfallen.

