POL-CLP: weitere Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Freitag, 15. Oktober 2021, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Löninger Straße (Kreisstraße K358) zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen folgte auf der K358 aus Essen (Oldenburg) kommend in Fahrtrichtung Bunnen einem Traktor-Anhänger-Gespann. Hinter ihm fuhr ein 21-jähriger Löninger in einem PKW. Als der 20-Jährige zum Überholen ansetzte, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW des 21-Jährigen, der sich zum Zeitpunkt, als der 20-Jährige ausscherte, bereits links neben diesem befand, um den PKW des 20-Jährigen und das Traktor-Anhänger-Gespann zu überholen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von 3500,00 Euro. Augenzeugen des Unfalls - in diesem Falle insbesondere auch der Traktor-Fahrer, der überholt wurde - werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Essen (Oldenburg) in Verbindung zu setzen. Tel.: (05434) 924700.

