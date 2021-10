Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel OT Harkebrügge - Einbruchdiebstahl in Vereinsheim

In der Zeit zwischen Samstag, 16. Oktober 2021, 18.30 Uhr, und Sonntag, 17. Oktober 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim des SV Harkebrügge an der Straße Zum Walde ein, beschädigten diverses Mobiliar und Inventar und entwendeten alkoholische Getränke. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

