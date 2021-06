POL-OH: Einbruch in Warenhaus

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen - Ein Geschäft in der Hauptstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch (23.06.) Ziel unbekannter Einbrecher. Durch das Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür gelangten die Langfinger in das Warenhaus. Dort brachen sie einen Tresor auf und erlangten Beute im vierstelligen Bereich. Es entstand außerdem ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

