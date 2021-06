Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Versuchter Enkeltrickbetrug

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Schenklengsfeld - Unbekannte traten in der Zeit vom 3. Juli bis Dienstag (22.06.) den Zaun eines Waldgrundstücks zwischen Wüstfeld und Erdmannrode "Steingraben" nieder und beschädigten ein Rohr eines Teichs. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Enkeltrickbetrug

Heringen - Unbekannte riefen am Dienstag (22.06.) bei einer 85-jährigen Frau aus Heringen an und gaben sich als deren Enkel aus. Unter einem Vorwand versuchten die Betrüger 47.000 Euro zu ergaunern. Die aufmerksame Dame erkannte den Betrug und kam den Forderungen der Täter nicht nach.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell