POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfall

Haunetal - Am Montag (21.06.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines Tankfahrzeuges aus Haunetal die L 3431 aus Richtung Oberstoppel kommend in Richtung Neukirchen. Ein 73-jähriger Fahrer eines Renault aus Haunetal fuhr in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve streifte der Lkw vermutlich aufgrund einer zu engen Fahrbahn den Pkw. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9500 Euro.

Unfall zwischen Zweirädern

Schenklengsfeld - Am Montagabend (21.06.), gegen 18:30 Uhr, befuhren ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schenklengsfeld und eine 48-jährige Kradfahrerin aus Schenklengsfeld die Kreisstraße 17 aus Richtung Wippershain kommend in Richtung Wüstfeld. Als der 71-Jährige nach links von der Straße in einen Waldweg abbog, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, kollidierte die Kradfahrerin, die sich in diesem Moment bereits im Überholvorgang befand, mit dem Hinterrad des Pedelecs. Sie kam daraufhin ins Straucheln und wenige Meter weiter im Straßengraben zu Fall. Der Mann aus Schenklengsfeld konnte einen Sturz vermeiden und kam auf dem Waldweg zum Stehen. Die 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Pkw fährt gegen Hauswand

Leusel - Am Montag (21.06.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer aus Alsfeld die "Königsberger Straße" in Richtung "Zollstocker Weg". Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Alsfelder beim Linksabbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem am Gehweg integrierten Metallbügel und kam anschließend an einer Hauswand zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10.600 Euro.

Polizeistation Alsfeld

