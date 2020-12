Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

LippeLippe (ots)

(sb) Am 24.12.20 um 11:56 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau aus Bad Salzuflen die Brüderstraße in Fahrtrichtung Vlotho-Exter. Ein 79-jähriger Mann (whft. in Bad Salzuflen) befuhr zum selben Zeitpunkt mit seinem Krankenfahrstuhl die Straße in Gegenrichtung. An der Kreuzung Brüderstraße/Lange Straße hatte er sich zum Linksabbiegen eingeordnet. Die 77-Jährige geriet beim Durchfahren der dortigen Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der 79-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2300EUR.

