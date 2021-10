Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl von Werkzeug

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Tangen Weg diverses Werkzeug eines 59-Jährigen aus Goldenstedt, welches unter einem Carport neben einem Pferdestall abgelegt war. Entwendet wurde: - 1 Kabeltrommel, - 1 STIHL Freischneider, - 1 Flex mit Diamantscheibe und - 1 MAKITA Akkuschrauber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstähle

In der Zeit zwischen Samstag, 16. Oktober 2021, 20.00 Uhr, und Sonntag, 17. Oktober 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Tiefgarage im Kampgartenweg das Mountainbike GHOST eines 38-Jährigen aus Vechta. Das Fahrrad ist schwarz, hat eine Reifengröße von 29 Zoll und eine Rahmengröße von 52 cm.

Am Sonntag, dem 17. Oktober 2021, zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Jans Döpe zwei Pedelecs eines 33-Jährigen aus Vechta. Bei den entwendeten E-Bikes handelt es sich um Fahrräder der Hersteller KALKHOFF bzw. PROPHETE. Das Pedelec der Firma KALKHOFF ist schwarz und trägt die Modellbezeichnung Endeavour 5 Impulse Evo. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 58 cm und verfügt über eine 9-Gang-Nabenschaltung. Der Sattel ist braun und gefedert, die Lenkergriffe sind schwarz. Das Pedelec PROPHETE ist ebenfalls schwarz und hat eine Reifengröße von 28 Zoll. Es verfügt über eine 5-Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche und Lenkergriffe sind schwarz, der Sattel ist gefedert und hellbraun.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Unterschlagung einer Geldbörse

Am Samstag, 16. Oktober 2021, um 12.00 Uhr, unterschlug ein bislang unbekannter Täter das im Vorraum einer Bank in der Großen Straße durch eine 19-jährige Geschädigte aus Vechta versehentlich dort zurückgelassene pinke Geldbörse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Unterschlagung einer Handtasche

Am Montag, 18. Oktober 2021, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr, unterschlugen bislang unbekannte Täter hinter einem Lebensmittelmarkt am Falkenweg eine große rote Handtasche einer 16-Jährigen aus Vechta. In der Handtasche befand sich zum Tatzeitpunkt:

- 1 grauer Hoodie, - 1 schwarzes T-Shirt, - 1 schwarz-weißes Portemonnaie samt Inhalt, - 3 Schlüssel, - 1 kleine Musikbox, - 1 Powerbank, - 1 Smartphone HUAWEI P30 lite und - 1 Smartphone Apple iPhone 8 Plus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Damme - Diebstahl aus PKW

Am Montag, 18. Oktober 2021, zwischen 17.00 Uhr und 23.30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Seitenscheibe des PKW BMW der 5er-Reihe einer 45-Jährigen aus Nordhorn und entwendeten einen Airbag, das Autotelefon, einen Feuerlöscher, etwas Bargeld und zwei Sonnenbrillen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter (05491) 999360 entgegen.

Damme - Tuning

Am Mittwoch, 18. Oktober 2021, wurde um 12.15 Uhr auf der Großen Straße ein 20-Jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die an seinem Fahrzeug verbauten Heckleuchten waren mittels einer Tönungsfolie foliert worden, wodurch die Erkennbarkeit der heckwärtigen Beleuchtung (Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger) wesentlich beeinträchtigt waren. Darüber hinaus war auch an der Heckscheibe sowie an den hinteren Seitenscheiben eine Tönungsfolie angebracht, für die es kein Prüfzeichen gab. Diese bauartlichen Veränderungen hatten ein Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs zur Folge. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Montag, 18. Oktober 2021, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Burgstraße insgesamt drei Schaufensterscheiben eines dortigen Schuhgeschäftes. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Montag, 18. Oktober 2021, kam es gegen 19.35 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-Jährige aus Bremen befuhr mit ihrem PKW die Lohner Straße in Dinklage aus Richtung Lohne kommend in Fahrtrichtung Dinklage. Aus bisher ungeklärter Ursache überfuhr sie im Streckenverlauf mehrere auf einer Verkehrsinsel befindliche Verkehrsschilder, bevor sie geradeaus über einen Kreisverkehr fuhr. Ihr PKW kam auf dem Kreisverkehrs zum Stehen. Er war nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme räumte die 51-Jährige ein, alkoholisiert zu sein. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3500,00 Euro.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 18. Oktober 2021, um 16.15 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Parkplatz An der Christoph-Bernhard-Bastei in Vechta, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 21-Jährige konnte den Beamten lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da er seinen Hauptwohnsitz bereits seit mehr als einem halben Jahr in der Bundesrepublik Deutschland begründet hat, hatte diese ihre Gültigkeit verloren. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 18. Oktober 2021, um 17.40 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta, ohne Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme verweigerte er jegliche Kooperation, u.a. gab er den eingesetzten Beamten gegenüber falsche Personalien an. Trotz erfolgter Belehrung setzte der 29-Jährige seine Fahrt fort. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 18. Oktober 2021, um 15.35 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw in Vechta die Straße Oythe, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Im Zuge der Durchsuchung seiner Person und seines PKW wurden sog. Fake-Urin, sowie diverse Betäubungsmittel aufgefunden.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 18. Oktober 2021, um 07.00 Uhr, beabsichtigte ein 15-Jähriger aus Vechta mit seinem Fahrrad den Visbeker Damm in Vechta zu überqueren, um auf die Dorfstraße zu fahren. Dabei schätzte er die Entfernung eines in Richtung Vechta fahrenden PKW einer 25-Jährigen aus Höltinghausen falsch ein. Diese konnte nicht mehr bremsen und touchierte das Hinterrad des Fahrrades. Der 15-Jährige kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 800,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 18. Oktober 2021, gegen 18.10 Uhr, befuhren eine 19-Jährige und ein 58-Jähriger aus Vechta, eine 54-Jährige aus Emstek und ein 27-Jähriger aus Vechta mit ihrem PKWs in genannter Reihenfolge die Bundesstraße B69 aus Richtung Vechta kommend in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Kurz vor der Ampelanlage in Calveslage kamen die ersten drei Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Stehen. Dieses bemerkte der 27-Jährige aus Vechta, welcher sich mit seinem Fahrzeug als letzter in der Reihenfolge befand, zu spät und fuhr auf. Die vorderen Fahrzeuge wurden durch den Aufprall ineinander geschoben. Der 58-Jährige und der 27-Jährige aus Vechta wurden leicht, die 54-jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000,00 Euro.

