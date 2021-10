Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. Oktober 2021, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 20. Oktober 2021, 05.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Sandhauk das hintere Kennzeichen von einem blauen PKW VW Golf eines 27-Jährigen aus Lindern. Das amtliche Kennzeichen lautet: CLP-YA 888. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter (05957) 967790 entgegen.

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, kam es zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße zu einem versuchten Ladendiebstahl: Vier, bislang unbekannte Personen (3 Männer und 1 Frau) versuchten gemeinschaftlich mittels eines braunen Kinderwagens von EMMALJUNGA diverse Bekleidung zu entwenden. Nach Ansprache der Mitarbeiter flüchteten sie und ließen den Kinderwagen mitsamt dem Diebesgut im Geschäft zurück. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1.) - Männlich, - Ca. 180 cm groß, - Ca. 35 Jahre alt, - Kräftig, - Südeuropäisches Erscheinungsbild, - Wangenbart - Bekleidet mit einer schwarzen Strickmütze, einer blau-gelben Steppjacke und einer beigen Cargohose.

Person 2.) - Männlich, - Ca. 175 cm groß, - Ca. 50 Jahre alt, - schlank, - Südeuropäisches Erscheinungsbild, - Auffällig nach hinten gegelte/gestylte graue Haare - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißem Reißverschluss und auffälligem weißen Logo auf Brust und Rücken, weißer Kapuzenpullover, grauer Schal, schwarze Hose, schwarze Sneaker.

Person 3.) - Männlich, - Ca. 185 cm groß, - Ca. 35 Jahre alt, - kräftig, - Südeuropäisches Erscheinungsbild, - Bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, weißes T-Shirt mit Aufdruck, hellblaue Jeans, schwarze Stoffschuhe.

Person 4.) - weiblich, - Ca. 165 cm groß, - Ca. 35 Jahre alt, - Südeuropäisches Erscheinungsbild, - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarz-weiß-karierte Bluse, schwarze Hose, schwarze Sneaker.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. Oktober 2021, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 20. Oktober 2021, 07.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter ein Baustellengelände in der Warthestraße und entwendeten zwei Starkstrom-Verlängerungskabel sowie eine Palette alkoholischer Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. Oktober 2021, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 20. Oktober 2021, 00.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Buswartehäuschens in der Milanstraße. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, gegen 13.55 Uhr, wurde auf der Parkbank des Amtsgerichtes ein 16-Jähriger aus Cloppenburg durch Beamte auf frischer Tat dabei betroffen, wie er sich einen Joint anfertigte. Der Tabakbeutel sowie das Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, wurde um 09.25 Uhr auf der Emsteker Straße ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg kontrolliert, der an seinem PKW Tönungsfolie auf den vorderen Seitenscheiben angebracht hatte. Dies hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis des PKW zur Folge. Dem 64-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

