Saterland /Strücklingen - Diebstahl von Katalysator eines PKW

Am Mittwoch, den 13.Oktober 2021, zwischen 08.00 Uhr und 09.40 Uhr, bauten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Katalysator eines blauen PKW VW Polo eines 62-Jährigen aus dem Saterland aus. Der Polo stand zur Tatzeit in der Straße Am Wiesengrund, vor einer dortigen Werkstatt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Diebstahl aus Gewächshaus

Zwischen Samstag, den 16.Oktober 2021, gegen 09.00 Uhr, und Mittwoch, den 20.Oktober 2021, um 19.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Suzuki mit dem blauen Versicherungskennzeichen 854ABT. Das Fahrzeug war seit längerem in einem Gewächshaus einer Gärtnerei am IV. Hüllenweg abgestellt. Zudem wurden aus einem dortigen Dieseltank 40 Liter Diesel entwendet und es wurde die Seitenscheibe eines abgestellten LKW zerstört. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.:04499-922200 entgegen.

Bösel- Einbruch in Werkstatt

Zwischen Dienstag, den 19.Oktober 2021, gegen 10.00 Uhr, und Mittwoch, den 20.Oktober 2021, um 10.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt am Hahnenbergsweg ein und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, den 20.Oktober 2021, gegen 09.05 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Altenoyther Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, den 20.Oktober 2021, gegen 16.25 Uhr, befuhr eine 52-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW die Straße Am Alten Hafen in Richtung Friesoythe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst mit einem Baum und wurde dann gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Treckers geschleudert. Die 52-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer des Treckers, ein 18-jähriger Friesoyther, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

