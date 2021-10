Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Fahrradcomputers

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, gegen 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Christoph-Bernhard-Straße auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes einen grau-schwarzen Fahrradcomputer der Firma BOSCH von einem braunen E-Bike der Marke E-BIKE-MANUFAKTUR eines 74-Jährigen aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, kam es zwischen 19.00 und 22.00 Uhr in der Bleichstraße zu einer Sachbeschädigung am PKW Daimler Chrysler E280 CDI eines 41-Jährigen aus Lohne. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe des Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, kam es gegen 07.50 Uhr in der Josefstraße auf dem Parkplatz einer Bäckerei zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 22-Jährige aus Lohne stellte ihren PKW Opel Meriva vor der Bäckerei ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer berührte beim Vorbeifahren mit seinem PKW den linken Außenspiegel vom PKW der 22-Jährigen. Hierdurch entstand Sachschaden. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 12. Oktober 2021, kam es um 14.50 Uhr auf der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 41-jährige Frau aus Lohne befuhr gemeinsam mit ihrer 9-jährigen Tochter mit ihrem Pkw die Brägeler Straße Fahrtrichtung Bergweg. Ein 39-Jähriger aus Steinfeld befuhr mit seinem Pkw die Eschstraße und beabsichtigte, auf die Brägeler Straße zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass für seinen PKW kein Versicherungsschutz bestand. Zudem händigte er den Beamten einen gefälschten Führerschein aus. Wegen dieser Rechtsverstöße muss sich der 39-Jährige gesondert verantworten.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Schuppen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Oktober 2021, 09.00 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Feldstraße gewaltsam in den Schuppen eines 59-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden ein und entwendeten mehrere Dämmstoff-Platten sowie einen alten Pflug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, zwischen 18.45 Uhr und 21.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße An der hohen Bank ein, durchwühlten diverse Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Gold- bzw. Silberschmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, gegen 21.55 Uhr, kam es in Oythe auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den öffentlich zugänglichen Parkplatz und stieß dort gegen den ordnungsgemäß abgestellten weißen PKW BMW 118i einer 26-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, gegen 01.15 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Steinfeld die Große Straße mit einem Pkw. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die 19-Jährige, welche sich noch in der Probezeit befindet, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 36-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden befuhr am Donnerstag, um 23.00 Uhr, die Neuenkirchener Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Verfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit einem PKW die Dammer Straße und beabsichtigte, nach links in die Schmiedestraße abzubiegen. Dies übersah offensichtlich ein nachfolgender 46-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Kurz vor dem Abbiegevorgang fuhr er auf den PKW des 59-Jährigen auf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7.000,00 EUR.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 15.55 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 26-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da der 26-Jährige seinen Wohnsitz aber bereits im Januar 2021 in der Bundesrepublik Deutschland begründet hat, hatte diese ihre Gültigkeit verloren. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Halter des Fahrzeuges, ein 33-jähriger aus Goldenstedt ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 13.30 Uhr, befuhr eine 26-Jährige aus Twistringen mit ihrem Pkw die Karl-Friedrich-Benz-Straße in Vechta in Richtung Oldenburger Straße und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Vechta abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie jedoch einen 30-jährigen und 46-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta, welche den Radweg parallel zur Straße in Richtung Langförden befuhren. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Pkw der Marke "Mercedes, Benz Vito", welcher in Bakum "Am Kiebitzmoor" abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum unter der Tel.-Nr. 04446-959710 in Verbindung zu setzen.

