Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 21.06.2021

Daun (ots)

Ereignis: Autofahrer alkoholisiert

Ort: Gillenfeld, Radweg

Zeit: 20.06.2021, 07.45 Uhr

Ein 20-Jähriger aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich konnte am frühen Sonntagmorgen schlafend in seinem PKW, der stand im Bereich des Radweges zwischen Gillenfeld und Strohn, festgestellt werden. Die vor Ort eingesetzten Beamten der Dauner Polizei erkannten an seinem Fahrzeug Spuren, die auf einen Verkehrsunfall hindeuteten, der im zeitnahen Vorfeld passierte sein musste. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug und sein Führerschein wurden sichergestellt.

Ereignis: Unbekannte beschädigen Scheibe an PKW

Ort: Birresborn, Neustraße

Zeit: 08.06.2021, 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten am 08.06.2021 die hintere rechte Seitenscheibe an einem dunklen Kleinwagen. Hierzu wendeten sie stumpfe Gewalt an, möglicherweise benutzte man einen Stein. Die Polizei Gerolstein sucht in dieser Sache nach Zeugen, 06591-95260.

