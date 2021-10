Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Vechta - Trunkenheit im Verkehr infolge Drogeneinfluss

Am 22.10.2021, gegen 23:00 Uhr, befährt ein 29-jähriger Vechtaer mit einem PKW die Oyther Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle entsteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung berauschender Mittel stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigt diesen Verdacht. Es folgt eine Blutentnahme, sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkoholeinfluss

Am 23.10.2021, gegen 03:30 Uhr, befährt ein 26-jähriger Vechtaer mit seinem PKW die Straße "Contrescarpe". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle können die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille feststellen. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wird seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Vechta - Körperverletzung

Am 23.10.2021 kam es gegen 20:15 Uhr im Bereich der Zitadelle zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 18-jährigen aus Vechta mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Dieser erlitt daraufhin eine Platzwunde. Der Täter und zwei Begleiter konnten in unbekannte Richtung flüchten. Der Angreifer wird als etwa 180 cm groß, von normaler Statur und europäischer Erscheinung beschrieben. Er habe hochdeutsch gesprochen, blonde mittellange Haare getragen, die nach oben frisiert waren und eine dicke, braune Jacke getragen. Seine Begleiter hätten ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare gehabt. Dazu trug einer eine weiße oder hellgraue Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Zwischen dem 22.10.2021, 20:20 Uhr und 23.10.2021, 02:15 Uhr kam es An der Gräfte zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen CLP-VF 816, die an einem BMW angebracht waren. Das Fahrzeug stand an einem Parkplatz am Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in Wohnwagen

Am 23.10.2021 kam es gegen 01:50 Uhr an der Zitadelle zu einem versuchten Einbruch in einen Wohnwagen. Drei bislang unbekannte Täter versuchten in einen abgestellten Wohnwagen einzudringen, als sich der 20-jährige Eigentümer aus Steinfeld bemerkbar machte. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Am Wohnwagen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 20.10.2021, 18:00 Uhr und dem 21.10.2021, 14:00 Uhr kam es am Moosweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher kam nach links von der Straße ab und beschädigte einen Weidezahn und einen Pfosten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des 200 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

