Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schussabgabe auf Lüdenscheider.

Lüdenscheid (ots)

Polizei sucht Zeugen für Vorfall an Obdachlosenunterkunft an der Leifringhauser Straße. Wie jetzt bekannt wurde, wurde am Morgen des vergangenen Dienstags, 30.03.2021, gegen 10:15 Uhr, ein 53 jähriger Lüdenscheider Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Der Lüdenscheider war auf der Treppe sitzend augenscheinlich durch einen Schuss mittels eines Luftgewehres/Luftpistole beschossen und im Unterschenkel getroffen. Ein weiteres Projektil steckte im Brustbereich der Jacke. Der Beschossene musste mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351 9099-0 oder 6311) bittet nun Zeugen der Schussabgabe, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

