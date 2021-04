Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, des Polizeipräsidiums Hagen und der Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises.

Märkischer Kreis/ Hagen (ots)

Update zur Pressemitteilung vom 03.04.2021 Auseinandersetzung an der Peterstraße: Polizei sucht Zeugen

Auf Grund der Presseveröffentlichungen stellte sich am Samstagnachmittag bei der Polizei in Iserlohn ein 20-jähriger junger Mann, der sich als Halter/Fahrer des grünen Mercedes zu erkennen gab. Der Mann aus Iserlohn wurde zu den Ereignissen in der Peterstraße vernommen. Die Staatsanwaltschaft Hagen geht nach bisherigen Stand der Ermittlungen nicht mehr von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen zu den Vorfällen am Abend des Gründonnerstag werden von der hiesigen Kriminalpolizei weitergeführt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter der Telefonnummer 02371 9199-0 entgegen.

