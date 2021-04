Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwehr löscht Grill ab.

Plettenberg (ots)

Ein 25 jähriger Plettenberger zündete am 02.04.2021, gegen 19:45 Uhr, im Waldgebiet In der Bermke einen Grill an. Als ein Zeuge die Person ermahnte, löschte der Plettenberger den Grill ab und verließ die Örtlichkeit. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den heißen Grill komplett ab. Der junge Mann muss sich nun wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr verantworten.

