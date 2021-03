Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 200.000 Euro Schaden

L27 (ots)

Am 01.03.2021 gegen 14:20 Uhr ist es auf der L27 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von ca. 200.000 Euro gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Ackerschleppers die L27 aus Altentreptow kommend in Richtung Loickenzin, als er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste und dabei die Kontrolle über den Ackerschlepper verlor. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte zwei Straßenbäume und kam schwer beschädigt zum Stehen. Der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Der Traktor ist nicht mehr fahrbereit und muss geborgen werden. Der (leere) Anhänger ist weiterhin fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell