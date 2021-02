Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Kontrolle eines Radfahrers mit 3,02 Promille

Woldegk (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Friedland haben am 26.02.2021 eine Verkehrskontrolle in Woldegk durchgeführt. Im Zuge dessen haben sie gegen 12:00 Uhr in der Neubrandenburger Chaussee einen Radfahrer kontrolliert. Der Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen polnischen Radfahrer hat einen Wert von 3,02 Promille ergeben. Es folgten die Blutprobenentnahme sowie die Erstattung der Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Nach der Untersagung der Weiterfahrt wurde der 44-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell