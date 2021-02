Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Folge von Sekundenschlaf

BAB20 (ots)

Am 26.02.2021 gegen 05:15 Uhr ist auf der BAB20 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Schaden von mindestens 20.000 Euro entstanden ist und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden beteiligten Fahrzeuge die BAB20 aus Richtung Stralsund in Fahrtrichtung Stettin. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 26-jährige polnische Fahrer eines Opel zwischen den Anschlussstellen Anklam und Altentreptow, kurz hinter der Brücke Großer Landgraben, nahezu ungebremst auf den vor ihn fahrenden 51-jährigen deutschen Fahrzeugführer des PKW Subaru aufgefahren. In der Folge wurde der Subaru in die rechte Leitplanke und in der weiteren Folge in die Mittelschutzplanke und wieder zurück an den rechten Fahrbahnrand geschleudert. Der unfallverursachende Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts in die Bankette geschleudert und kam am Wildschutzzaun zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Eine Sperrung der BAB20 war nicht erforderlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass Sekundenschlaf die Ursache für den Verkehrsunfall war. Die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 26-jährigen Fahrzeugführer wurden aufgenommen.

