Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

Drei Personen verletzt

Issum (ots)

Am Freitag, 09.10.2020 gegen 19:00 Uhr wollte ein 20jährige Sonsbeckerin mit ihrem Opel Astra in Issum von der B58 nach links in die Auffahrt (AS Alpen) zur Autobahn A57 abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW eines 38-Jährigen aus Büdelsdorf/Schleswig-Holstein. Alle PKW-Insassen, eine 20jährige Sonsbeckerin, ein 25jähriger Rheinberger und die 20jährige Fahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand hoher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B58 sowie die Ausfahrt der Autobahn aus Richtung Niederlande kommend gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell