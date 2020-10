Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve sowie Polizei Krefeld und Kleve: Tötungsdelikt in Emmerich-Elten

Emmerich (ots)

Am gestrigen Freitagabend (9. Oktober 2020) hat es in Emmerich-Elten (Kreis Kleve) einen Streit zwischen zwei Männern gegeben, in dessen Verlauf einer der Männer den anderen mit einem Messer tödlich verletzt hat. Der Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen werden. Das Polizeipräsidium Krefeld hat eine Mordkommission eingerichtet.

Kurz vor Mitternacht kam es in einer Gaststätte an der Klosterstraße zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer, einem 37-jährigen Deutschen und einem 32-Jährigen. Die Hintergründe zu dem Streit sind bislang unklar. Der spätere Angreifer verließ zunächst die Gaststätte, kehrte allerdings kurze Zeit später wieder zurück. Der Streit entfachte erneut und verlagerte sich nach draußen auf die Straße.

Dort griff der 32-Jährige sein Opfer mit einem Messer an und verletzte es. Der 37-Jährige wurde im weiteren Verlauf von Rettungskräften reanimiert, erlag aber noch vor Ort seinen Verletzungen.

Ermittlungen führten die Polizei kurze Zeit später zum Aufenthaltsort des zwischenzeitlich geflüchteten Täters. Eine Spezialeinheit konnte ihn in einer Wohnung im Nahbereich antreffen und festnehmen. Der 32-jährige Deutsche ist bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannt. Er befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam und wird am morgigen Tag einem Haftrichter in Kleve vorgeführt. (478)

