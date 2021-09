Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Hoher Sachschaden bei Brand - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

March-Buchheim - Am Mittwoch, 29.09.2021, gegen 05:50 Uhr, geriet ein Lageranbau eines Saunabetriebes an der Straße Am Untergrün in March-Buchheim in Brand. Durch die Flammen wurde auch die Fassade des Gebäudes stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 200 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren March, Bötzingen und Umkirch waren mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell