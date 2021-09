Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Motorroller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29.09.2021, hatten sich unbekannte Täter im Bereich der Ignaz-Bruder-Straße in Waldkirch an verschiedenen, nebeneinander geparkten Motorrollern zu schaffen gemacht. Die Täterschaft hat bei vier Motorrollern versucht, das Helmfach aufzubrechen. Es ist zu vermuten, dass es die Täterschaft auf die jeweils darunter befindliche Batterie abgesehen hatten.

In einem Fall gelang es der Täterschaft dann offensichtlich auch. An allen Motorrollern entstand Sachschaden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Straftat eventuell von Zeugen wahrgenommen, aber nicht als solche eingeschätzt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch (Telefon: 07681/4074-0).

