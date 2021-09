POL-OH: Auto beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Auto beschädigt

Petersberg - In der Rabanus-Maurus-Straße beschädigten Unbekannte zwischen Samstagabend (11.09.) und Sonntagabend (12.09.) einen weißen Mercedes. Die Täter zerkratzten den Lack des Fahrzeuges und verursachten so 7.000 Euro Sachschaden. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Straßenrand.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

