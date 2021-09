Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Vogelsbergkreis

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld. Zwischen Sonntagabend (12.09.) und Montagmorgen (13.09.) beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Honda im Alsfelder Stadtteil Altenburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der unbekannte Unfallverursacher die "Lauterbacher Straße" aus Altenburg kommend in Richtung Alsfeld. In Höhe der Hausnumer 21a streifte er vermutlich beim Vorbeifahren den Honda. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld

2. Hersfeld-Rotenburg

Dacia kollidiert mit Kuh

Alheim - Am Dienstagabend (14.09.), gegen 22 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder mit seinem Dacia die B 83 aus Alheim-Heinebach kommend in Richtung Melsungen. Hinter dem Ortsausgang von Heinebach befand sich eine freilaufende Kuhherde - teilweise auf der Fahrbahn und am rechten Fahrbahnrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte der 65-jährige Fahrer die Kühe aufgrund der Lichtverhältnisse und dunklen Farbgebung der Tiere zu spät, sodass er trotz sofortiger Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit einem Tier nicht vermeiden konnte. Die Kuh wurde frontal vom Pkw erfasst und verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro. Gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

