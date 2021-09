Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen

Freiburg (ots)

Mit 17 Mann und fünf Einsatzfahrzeugen rückte am Mittwoch, 29.09.2021 gegen 12.40 Uhr die Feuerwehr Schopfheim zu einem gemeldeten Brand in die Hauptstraße aus. Vor Ort konnte Rauch und ein ausgelöster Rauchmelder in einem Haus festgestellt werden. Die 83 Jahre alte Hausbewohnerin war nicht in der Wohnung, allerdings kam ihre Tochter vor Eintreffen der Einsatzkäfte, welche die Fenster zum Lüften öffnete. Grund des Rauches war angebranntes Essen auf dem noch eingeschalteten Herd. Die Tochter wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht, war aber unverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell