Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bleibach: Kind mit Linienbus verunfallt und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 28.09.2021, gegen 12.45 Uhr, war ein 13-jähriger Junge zu Fuß auf dem Nachhauseweg von der Schule und wurde in der Straße "Am Stollen" in Bleibach von einem Linienbus von hinten leicht erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt.

Diese schmale, provisorische Verbindung für den Schienenersatzverkehr ist für andere Fahrzeuge gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist der Bus in sehr langsamer Fahrt unterwegs gewesen.

Weshalb es auf der engen Straße zur Berührung zwischen Linienbus und Fußgänger kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Waldkirch (Telefon: 07681/4074-0) sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell